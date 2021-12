Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : réalise un investissement dans DMC Biotechnologies information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - Solvay Ventures annonce un investissement dans DMC Biotechnologies, une société de biotechnologie basée aux États-Unis. Le DMC fabrique des produits chimiques biosourcés à prix compétitifs produits pour l'alimentation animale, la nutrition humaine, le nettoyage durable et les applications pharmaceutiques. DMC représente la première société du portefeuille de Solvay Venture en biotechnologie. ' DMC a fait preuve d'une vitesse exceptionnelle en passant de molécules ciblées à des produits prêts à être commercialisés à la bonne échelle ', a déclaré Thomas Canova, directeur de Solvay Ventures. ' La polyvalence de la plate-forme s'aligne parfaitement avec l'aspiration de Solvay à commercialiser davantage de solutions biosourcées '.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -0.40% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.55%