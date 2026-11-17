Le groupe chimique belge a annoncé les résultats définitifs de son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations à taux fixe de 3,875% qui arrivent à échéance le 3 avril 2028 (d'un montant nominal initial de 750 millions d'euros).

A l'expiration de l'offre le 16 novembre 2026, Solvay a accepté de racheter un montant nominal total de 376 millions d'euros d'obligations valablement apportées (pour un montant maximal d'acceptation initialement annoncé de 375 millions d'euros).

Les titres rachetés seront intégralement annulés et ne seront ni réémis ni revendus. A l'issue de l'opération, un montant nominal de 374 millions d'euros restera en circulation.

Cette opération de gestion de dette s'accompagne de l'émission de nouvelles obligations à taux fixe libellées en euros, dont la fixation du prix et la souscription réussies permettent de satisfaire la condition de nouvelle émission.