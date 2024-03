Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: protocole d'accord en France dans les terres rares information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie belge Solvay a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord avec le français Carester, spécialisé dans l'exploitation des terres rares, en vue de la création d'un partenariat stratégique.



Dans un communiqué, les deux entreprises disent vouloir combiner leurs expertises afin de saisir les opportunités susceptibles de surgir en Europe dans la chaîne de valeur des aimants permanents à base de terres rares.



A titre d'indication, ces composants interviennent notamment dans l'électrification de l'industrie automobile, les équipements d'énergie éolienne et les matériels électroniques.



Face à la domination de la Chine dans le domaine, Solvay avait établi, en 2022, un pôle industriel dédié aux terres rares pour les aimants permanents situé à La Rochelle, avec l'objectif affiché de renforcer l'autosuffisance européenne.



En parallèle, Carester a développé de son côté dans le bassin de Lacq, près de Pau, un projet industriel, Caremag, destiné au recyclage des aimants et à l'extraction de terres rares lourdes à partir de concentrés miniers, via un procédé respectueux de l'environnement.





