Solvay: prospectus approuvé pour Syensqo

information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 09:48









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce que l'Autorité belge des Services et Marchés Financiers a approuvé le prospectus relatif à la cotation et à l'admission de ses actions aux négociations sur les marchés réglementés d'Euronext à Bruxelles et à Paris.



Cette annonce s'inscrit dans le cadre du projet de séparation du groupe belge Solvay en deux futures sociétés cotées indépendantes, centrées respectivement sur la chimie essentielle (Solvay) et la chimie de spécialité (Syensqo).



Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire de Solvay le 8 décembre, Syensqo deviendrait une société cotée indépendante et la négociation de ses actions devrait débuter le 11 décembre, à l'ouverture des marchés.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +2.64% SOLVAY Euronext Bruxelles -0.71%