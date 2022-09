Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: projet pilote à Dombasle dans le carbonate de soude information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 09:38









(CercleFinance.com) - Après près de 30 ans de recherche fondamentale, Solvay fait part du lancement d'un projet pilote à Dombasle, en France, pour valider une nouvelle avancée dans la mise en place d'un procédé plus durable de production de carbonate de soude.



Le chimiste belge a investi 40 millions d'euros ces dernières années pour développer cette technologie, qui permet une réduction des émissions de CO2 (de 50%), de la consommation d'eau, de saumure et de calcaire, ainsi qu'une élimination complète des résidus de calcaire.



Si la viabilité du nouveau procédé de production est validée, Solvay a l'intention de le mettre en oeuvre progressivement dans ses installations au cours des 30 prochaines années, dans le cadre de son objectif de neutralité carbone et d'élimination des résidus calcaires.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +28.10% SOLVAY Euronext Bruxelles +1.75%