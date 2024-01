Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: projet de réduction d'empreinte carbone en Finlande information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Solvay annonce s'associer à Kiitosimeon et à Adams Logistics pour réduire l'empreinte carbone de son site de Voikkaa, en Finlande, grâce à une transition du carburant de transport du diesel au biocarburant au premier trimestre 2024.



Ce changement se traduira par une réduction annuelle significative de plus de 700 tonnes d'émissions de CO2, ce qui représente une réduction de plus de 80% de l'empreinte carbone du site en matière de transport.



Doté d'une technologie de peroxyde d'hydrogène à haute productivité, le site de Voikkaa a une capacité annuelle de 85 kilotonnes, ce qui en fait la plus grande unité de peroxyde d'hydrogène de Finlande et l'une des plus grandes d'Europe.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +3.74% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.81%