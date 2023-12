Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: projet d'usine avec Enowa en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Solvay annonce la conclusion d'un partenariat avec Enowa, la société d'énergie et d'eau de NEOM, pour créer la première installation de production de carbonate de soude neutre en carbone au monde à NEOM, projet de ville nouvelle en Arabie Saoudite.



Sous réserve des résultats d'une étude de faisabilité approfondie et des approbations réglementaires habituelles, les deux groupes prévoient de démarrer l'exploitation de cette usine pionnière d'ici 2030.



Stratégiquement positionnée sur la côte de la mer Rouge, cette usine ultramoderne et alimentée par les énergies renouvelables démarrera avec une capacité nominale de 500.000 tonnes d'ici 2030, pour augmenter jusqu'à 1,5 million de tonnes d'ici 2035.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -23.57% SOLVAY Euronext Bruxelles +7.18%