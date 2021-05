Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : programme de diversité et d'inclusion Cercle Finance • 21/05/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Solvay annonce le lancement d'un nouveau programme baptisé 'Solvay One Dignity', qui 'vise à faire évoluer la culture de l'organisation en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, avec des objectifs concrets d'ici 2025'. 'Le programme renforcera l'engagement de l'entreprise pour éliminer toute forme de discrimination et cultiver un environnement inclusif et diversifié qui favorise l'égalité des chances pour les employés', explique le groupe de chimie belge. A travers ce programme, Solvay vise à 's'atteler à des domaines tels que la promotion d'une culture qui encourage la prise de parole, l'égalité salariale, et l'attraction et la rétention de talents issus de la diversité afin de libérer le potentiel de l'entreprise'.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -3.61% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.32%