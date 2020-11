Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : prime exceptionnelle pour les employés Cercle Finance • 12/11/2020 à 11:18









(CercleFinance.com) - Solvay annonce qu'une partie des fonds de trésorerie générés cette année - jusqu'à 16 millions d'euros - sera consacrée à l'octroi d'une prime à tous ses employés dans le monde, en reconnaissance de leurs efforts tout au long de la pandémie de la Covid-19. La prime s'ajoutant aux primes annuelles sera versée avant la fin de l'année. Solvay a dégagé un taux de liquidités record de 801 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, ce qui lui a permis de relancer ses investissements en débloquant 60 millions.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -12.27% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.57%