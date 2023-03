Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: plans de décarbonation pour une usine lyonnaise information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 15:41









(CercleFinance.com) - Solvay a dévoilé mercredi les plans de décarbonation de son usine de Saint-Fons, dans la région lyonnaise, qui fabrique des produits destinés à l'agroalimentaire, à la parfumerie et à la pharmacie.



Dans le cadre d'un partenariat de long terme conclu avec Dalkia, la filiale de services énergétiques du groupe EDF, une nouvelle chaudière biomasse sera mise en service sur le site d'ici fin 2025.



Combiné à d'autres initiatives, telles que l'approvisionnement en électricité verte à partir d'une installation solaire, cette mesure devrait permettre à l'usine d'atteindre la neutralité carbone de sa production dès 2026



Au total, l'ensemble de ces mesures doit réduire les émissions de gaz à effet de serre du site de 75 kilotonnes par an par rapport aux niveaux de 2018, soit l'équivalent du retrait de 45.000 voitures thermiques de la circulation.





