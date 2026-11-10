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Solvay place avec succès une émission obligataire senior non garantie de €500 mlns
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 17:49

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Solvay SA SOLB.BR :

  • SOLVAY RÉALISE AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR NON GARANTIE DE EUR 500 MILLIONS

Texte original nGNE8DQs32

Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR

(Rédaction de Gdansk)

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