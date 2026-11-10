Solvay place avec succès une émission obligataire senior non garantie de €500 mlns

Solvay SA SOLB.BR :
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SOLVAY RÉALISE AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR NON GARANTIE DE EUR 500 MILLIONS
Texte original nGNE8DQs32
Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR
(Rédaction de Gdansk)
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SOLVAY RÉALISE AVEC SUCCÈS LE PLACEMENT D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR NON GARANTIE DE EUR 500 MILLIONS
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