Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : participation au programme d'énergie propre d'Apple Cercle Finance • 22/07/2020 à 09:13









(CercleFinance.com) - Solvay annonce sa participation au Supplier Clean Energy Program d'Apple, un élément essentiel de l'engagement pris par Apple visant à atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et de ses produits d'ici 2030. Dans le cadre de cet effort, 71 fournisseurs de la firme à la pomme, y compris le groupe de chimie belge, se sont tous engagés à produire partout dans le monde des composants Apple avec de l'énergie 100% propre. Solvay a ainsi décidé de rejoindre le China Clean Energy Fund, une initiative rassemblant les dix principaux fournisseurs d'Apple en Chine dans le cadre d'un fonds de plusieurs centaines de millions de dollars destiné à investir localement dans les énergies renouvelables.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -0.77% SOLVAY Euronext Bruxelles 0.00%