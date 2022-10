Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: participation à un tour de table pour Plyable information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 10:56









(CercleFinance.com) - Solvay annonce que Solvay Ventures, son fonds de capital-risque, a participé à un tour de financement de 3,2 millions de dollars au profit de Plyable, une place de marché en ligne pour l'outillage composite basée à Oxford, au Royaume Uni.



'Grâce à son fonds de capital-risque, l'investissement de Solvay dans une start-up innovante contribuera à la croissance de l'industrie des composites, offrant aux clients du transport un accès plus facile aux solutions d'allègement', explique le groupe de chimie belge.



Ce tour de table est dirigé par Maven Capital Partners, avec la participation de Forward Partners et de Solvay Ventures. Il aidera à développer davantage la solution logicielle, tout en élargissant la présence commerciale de Plyable en Europe et en Amérique du Nord.





