Solvay: partenariat dans l'hydrogène vert en Italie

(CercleFinance.com) - Le groupe chimique belge Solvay a annoncé mardi qu'il allait s'allier à l'italien Sapio dans le cadre d'un projet devant lui permettre de décarboner son site de Rosignano, en Toscane.



Aux termes de l'accord, les deux entreprises prévoient de collaborer en vue de la construction, d'ici à mi-2026, d'une centrale de production d'hydrogène vert située sur une ancienne friche industrielle appartenant à Solvay.



Le site, qui sera alimenté par un parc photovoltaïque dédié d'une capacité de 9,5 MW, devrait produire 756 tonnes d'hydrogène vert par an, que Solvay compte utiliser pour la fabrication de peroxyde.



Le chimiste précise bénéficier, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, d'une subvention de 16 million d'euros qui lui a été accordée par la Région Toscane.





