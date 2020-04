Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : partenariat avec la Fondation Roi Baudouin Cercle Finance • 27/04/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Solvay annonce que la Fondation Roi Baudouin s'engage à administrer le fonds de solidarité récemment annoncé par le groupe de chimie belge pour venir en aide aux salariés et leurs personnes à charge dans les difficultés résultant de la crise sanitaire. Le Fonds de solidarité Solvay sera géré au quotidien par la Fondation Roi Baudouin sous la direction d'un comité de gestion composé à égalité de représentants de la Fondation, de Solvay et d'une tierce partie à choisir. Concrètement, il apportera l'assistance individuelle aux collaborateurs ou à leurs familles dans le monde en grande difficulté ainsi que le soutien aux organismes qui prennent en charge ces personnes ou aux organismes de recherche impliqués dans la crise.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -3.96% SOLVAY Euronext Bruxelles +1.56%