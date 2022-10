Solvay: ouvre un centre d'innovation de fabrication information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 17:01

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, Solvay et le National Institute for Aviation Research (NIAR) de l'Université d'État de Wichita ont célébré l'ouverture officielle de leur centre d'innovation de fabrication commun.



Ce centre doit permettre l'avenir de l'aviation grâce aux progrès des technologies composites. Il est situé au sein du laboratoire de technologies avancées pour les systèmes aérospatiaux du NIAR.



Les entreprises pourront fabriquer des structures d'aéronefs entières, telles que des ailes et des fuselages, pour une fraction du coût de fabrication.



' Ici, nous pouvons explorer les avantages des nouvelles formes de matériaux composites avec les dernières technologies de fabrication pour créer un avion du futur plus léger, plus sûr et plus durable ', a déclaré Carmelo Lo Faro, président du segment Matériaux de Solvay.



John Tomblin, vice-président senior de WSU pour les programmes industriels et de défense et directeur exécutif du NIAR ajoute : ' L'expertise de Solvay est un atout majeur pour les entreprises qui cherchent à explorer les possibilités offertes par les futurs avions. '