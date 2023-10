Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: outil d'analyse de l'empreinte carbone des produits information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - Dans ses efforts de réduction des émissions de gaz à effets de serre, Solvay annonce avoir développé un outil numérique qui lui permettra de calculer rapidement et précisément l'empreinte carbone de ses produits, ainsi que de prendre des mesures pour la réduire.



L'outil numérique est en cours de déploiement dans l'ensemble de l'activité Novecare du groupe de chimie belge, qui propose des solutions performantes sur les marchés de l'agriculture, de la maison et des soins personnels, des revêtements et de l'industrie.



Le projet est actuellement piloté sur cinq sites Novecare en France et aux Etats-Unis. Il sera déployé sur l'ensemble des sites Novecare au cours des prochains mois et étendu à d'autres secteurs d'activité dans un avenir proche.





