Solvay : objectifs rehaussés pour 2021

(CercleFinance.com) - Solvay porte son estimation de l'EBITDA sous-jacent pour l'année à une fourchette comprise entre 2,2 et 2,3 milliards d'euros (contre deux à 2,2 milliards précédemment), et son attente de free cash-flow à environ 750 millions (contre 650 millions précédemment).

Le groupe de chimie belge a engrangé un bénéfice net sous-jacent de 276 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, soit plus du double de celui réalisé un an auparavant, et un EBITDA sous-jacent de 602 millions, en hausse de 47% sur un an en organique.

A 2,46 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a progressé de 20,4% organiquement sur un an, et a atteint son niveau de 2019 dans la plupart des marchés, avec une demande particulièrement forte dans l'automobile, l'électronique et le bâtiment.