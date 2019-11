Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : objectifs fixés à horizon 2024 Cercle Finance • 07/11/2019 à 09:02









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation de sa nouvelle vision stratégique GROW, Solvay s'est fixé pour objectif, en moyenne entre 2020 et 2024, une croissance organique de l'EBITDA sous-jacent qualifiée de 'mid-single-digit' (dans le milieu de la plage à un chiffre). Il vise aussi une conversion en cash qui devrait dépasser 30% en 2024, contre environ 22% en 2019, et un ROCE supérieur à 11% d'ici 2024, contre environ 8% en 2019, soit un montant équivalent de 300 millions d'euros par an du résultat annuel avant impôt. 'Notre nouveau modèle opérationnel, Solvay ONE, nous permettra de révéler tout le potentiel de Solvay grâce à une allocation rigoureuse et différenciée des ressources, et basée sur des mandats spécifiques', affirme le CEO du chimiste belge, Ilham Kadri.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -3.38% SOLVAY Euronext Bruxelles -3.26%