Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: objectifs climatiques validés par le SBTi information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Solvay annonce que l'initiative Science-Based Targets (SBTi), un organisme mondial composé d'organisations climatiques de premier plan, a approuvé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre à horizon 2030.



Cette validation réaffirme l'objectif du groupe de chimie belge de réduire ses émissions de scopes 1, 2 et 3, tel qu'énoncé dans sa feuille de route de développement durable Solvay One Planet qui vise la neutralité carbone d'ici 2050.



Solvay a lancé de nombreux projets de transition énergétique pour passer à l'électricité renouvelable, accélérer l'électrification et sortir du charbon. Fin 2022, il avait déjà atteint une réduction structurelle de 15% des émissions des scopes 1 et 2 par rapport à 2018.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -0.28% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.05%