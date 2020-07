Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : marge d'EBITDA sous-jacent semestrielle en retrait Cercle Finance • 29/07/2020 à 07:18









(CercleFinance.com) - Solvay publie un profit net sous-jacent aux actionnaires de 345 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, et une marge d'EBITDA sous-jacent en retrait de 1,2 point à 21,7%, malgré une dynamique des prix favorable et des mesures de maîtrise des coûts. Le chiffre d'affaires ressort à 4.649 millions d'euros, en baisse de 11% (-10,8% en organique). 'Depuis le mois d'avril dernier, le recul des volumes a impacté les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du pétrole et du gaz et la construction', explique le chimiste belge. Dans ce contexte de visibilité limitée, Solvay prévoit une dynamique toujours difficile au troisième trimestre avant une amélioration au quatrième. Il vise des économies d'environ 300 millions d'euros en 2020 et une génération de free cash flow similaire à celle réalisée en 2019.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +2.12% SOLVAY Euronext Bruxelles 0.00%