(CercleFinance.com) - Solvay oscille depuis le 29 novembre au sein d'un étroit corridor 95,5/92,5E: le titre semble prisonnier d'une camisole algorithmique: il pourrait en ressortir par le haut pour s'en aller re-tester le zénith des 100,7E du 14/11, soit par le bas pour aller combler le 'gap' des 90,56E du 03/11, voir l'ex-résistance des 87,5E du 8 août au 17 octobre.

Mais il va forcément se passer quelque chose d'ici Noël.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +6.33% SOLVAY Euronext Bruxelles -0.29%