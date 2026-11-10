 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Solvay lève 500 millions d'euros sur le marché obligataire
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 17:51

Ajouter Boursorama à vos sources

Le chimiste belge a dévoilé le succès du placement d'une émission obligataire senior non garantie à taux fixe de 500 millions d'euros, d'une maturité de sept ans.

L'opération a affiché un certain succès auprès d'une large base d'investisseurs institutionnels en affichant un taux de sursouscription supérieur à quatre. Les obligations, notées BBB- par Standard & Poor's (en ligne avec la notation de crédit à long terme du groupe), arriveront à échéance le 18 novembre 2033 et porteront un coupon annuel fixe de 4,75%. Elles seront cotées sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg, avec un règlement-livraison fixé au 18 novembre 2026.

Cette levée de fonds vise à sécuriser le financement à long terme de l'entreprise. Le produit net servira aux besoins généraux du groupe, notamment au refinancement partiel de son emprunt obligataire de 750 millions d'euros arrivant à échéance en avril 2028.

Valeurs associées

SOLVAY
24,2800 EUR Euronext Bruxelles -0,74%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,09 -0,12%
CAC 40
8 278,59 +0,55%
ADOCIA
3,8 +25,00%
SOITEC
96,8 -3,08%
2CRSI
17,1 -0,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank