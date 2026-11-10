Solvay lève 500 millions d'euros sur le marché obligataire

Le chimiste belge a dévoilé le succès du placement d'une émission obligataire senior non garantie à taux fixe de 500 millions d'euros, d'une maturité de sept ans.

L'opération a affiché un certain succès auprès d'une large base d'investisseurs institutionnels en affichant un taux de sursouscription supérieur à quatre. Les obligations, notées BBB- par Standard & Poor's (en ligne avec la notation de crédit à long terme du groupe), arriveront à échéance le 18 novembre 2033 et porteront un coupon annuel fixe de 4,75%. Elles seront cotées sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg, avec un règlement-livraison fixé au 18 novembre 2026.

Cette levée de fonds vise à sécuriser le financement à long terme de l'entreprise. Le produit net servira aux besoins généraux du groupe, notamment au refinancement partiel de son emprunt obligataire de 750 millions d'euros arrivant à échéance en avril 2028.