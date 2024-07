Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: le titre progresse, un analyste relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% profitant de la recommandation positive du jour d'UBS.



UBS indique reprendre un suivi de Solvay avec une recommandation 'neutre', contre 'vente' auparavant, et un nouvel objectif de cours de 36 euros (au lieu de 25 euros) impliquant 6% de potentiel de progression pour le titre.



Dans le résumé de sa note, le broker considère comme 'bien connu' le risque sur les résultats à court terme du groupe de chimie belge, et il estime que l'action 'devrait être soutenue par un rendement de free cash-flow à deux chiffres'.





Valeurs associées SOLVAY 34,14 EUR Euronext Bruxelles +0,38%