Solvay: le titre avance, DME Capital se renforce encore information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Solvay signe l'une des hausses les plus notables de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles mercredi suite au renforcement de DME Capital, l'un de ses principaux actionnaires, au capital du groupe.



Dans un avis financier publié ce matin, le fonds d'investissement américain indique avoir franchi à la hausse le seuil des 5% des droits de vote du groupe de chimie belge.



Le fonds familial, contrôlé par l'homme d'affaires David Einhorn, dit désormais détenir plus de 5,51 millions d'actions, soit 5,2% des droits de vote, après une nouvelle acquisition de titres.



Cela en fait en théorie le deuxième actionnaire de Solvay, derrière la holding Solvac qui détient 30,8% du capital.



Au mois de février, les fonds affiliés à DME avaient déjà renforcé leurs positions pour monter à plus de 3,1% du capital du groupe de chimie.



David Einhorn est un célèbre gestionnaire de 'hedge funds' et fondateur de Greenlight Capital, qui s'est notamment illustré en 2008 en prenant des positions à la vente sur Lehman Brothers avant sa retentissante faillite.



Vers 12h30, l'action Solvay s'adjugeait autour de 1,3%.





