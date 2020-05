SOLVAY : le deuxième trimestre s'annonce plus compliqué

(AOF) - Solvay a réalisé au premier trimestre 2020 un Ebitda de 569 millions d'euros, en repli de 0,4%. En organique, la baisse atteint 1,2%. L'impact du Covid-19 est estimé à 20 millions. La demande soutenue sur ses marchés de la santé, des soins à la personne et des biens de consommation, de l'agrochimie, de l'alimentaire, de l'automobile, et de l'aéronautique militaire a permis de compenser les difficultés rencontrées dans le secteur du pétrole et du gaz.

La marge d'Ebitda du chimiste belge ressort à 23%, contre 22,8% un an plus tôt grâce à la dynamique positive des prix et les mesures de contrôle des coûts. Le chiffre d'affaires a reculé de 3,8%. En organique, la baisse s'établit à 4,3%.

En termes de perspectives, Solvay rappelle avoir suspendu le 9 avril dernier ses objectifs 2020 en raison des effets de l'incertitude accrue liée à la crise du Covid-19 sur ses principaux marchés.

Le groupe s'attend à ce que ses résultats au deuxième trimestre soient nettement inférieurs à ceux du premier trimestre en raison des vents contraires auxquels il fait face actuellement.

