Solvay: le CDP confirme sa note climatique A- information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 09:53

(CercleFinance.com) - Solvay annonce que l'agence de notation CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) a confirmé sa note de Solvay à A- dans sa dernière évaluation du changement climatique, 'même avec un questionnaire plus strict cette année'.



Le groupe de chimie belge explique avoir de nouveau été récompensé par cet organisme à but non lucratif 'pour sa gouvernance, ses progrès en matière de réduction des émissions et pour sa feuille de route climatique complète'.



Plus de 13.000 des plus grandes entreprises mondiales divulguent des informations sur le changement climatique, la déforestation et la sécurité de l'eau par le biais du CDP, à la demande de plus de 590 investisseurs.