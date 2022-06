Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Solvay: lancement de deux agents tensioactifs biosourcés information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 10:55

(CercleFinance.com) - Solvay fait part du lancement de Mirasoft SL L60 et Mirasoft SL A60, deux nouveaux agents tensioactifs biosourcés à base d'huile de colza et de sucre qui permettent le développement de produits de soins de beauté éco-responsables.



Ces biosurfactants glycolipidiques présentent une faible empreinte environnementale et conviennent à un large éventail de produits de soins de beauté tels que les shampoings, après-shampoings, gels-douches, gels nettoyants et crèmes pour le visage.



Le lancement de Mirasoft s'inscrit dans le cadre de la nouvelle plateforme de croissance qui vise à accroître la gamme de produits de Solvay en matières premières renouvelables et durables, et à développer de nouvelles approches de gestion de leur fin de vie.