Solvay: lancement d'un thermoplastique partiellement recyclé

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau polyamide à hautes performances conçu à partir de matériaux recyclés, un thermoplastique destiné tout particulièrement aux fabricants d'appareils électroménagers.



Cette nouvelle gamme de polyamides hautes performances (HPPA) est composée à hauteur de 33% de matières recyclées, dont 70% de résine recyclée, un procédé ensuite renforcé par l'utilisation de 50% de fibre de verre.



Après un échantillonnage réussi et le feu vert de ses clients, Solvay prévoit de commercialiser cette nouvelle famille de matériaux hautes performances avec effet immédiat, et à l'échelle mondiale.





