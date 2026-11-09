 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Solvay lance une offre de rachat sur jusqu'à €375 mlns de ses obligations à échéance 2028
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 08:40

Ajouter Boursorama à vos sources

Solvay SA SOLB.BR :

* LANCE UNE OFFRE DE RACHAT PORTANT SUR UN MONTANT MAXIMAL DE EUR 375 MILLIONS DE SES OBLIGATIONS ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN 2028

* ANNONCE UN PROJET DE NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE

* INVITE LES DÉTENTEURS DE SES OBLIGATIONS À TAUX FIXE DE 3,875%, D'UN MONTANT DE EUR 750 MLNS ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 3 AVRIL 2028 À LES CÉDER CONTRE PAIEMENT EN ESPÈCES, À CONCURRENCE D'UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE EUR 375 MLNS

* A L'INTENTION D'ÉMETTRE EUR 500 MLNS DE NOUVELLES OBLIGATIONS SENIOR NON GARANTIES À TAUX FIXE LIBELLÉES EN EUROS D'UNE DURÉE PRÉVUE DE SEPT ANS

* L'OFFRE ET L'ÉMISSION PRÉVUE DE NOUVELLES OBLIGATIONS ONT POUR OBJECTIF DE GÉRER DE MANIÈRE PROACTIVE LA STRUCTURE DU CAPITAL ET LE PROFIL D'ENDETTEMENT

* L'OFFRE EST ADRESSÉE AUX DÉTENTEURS ÉLIGIBLES D'OBLIGATIONS JUSQU'À 17H00 CET LE 16 NOVEMBRE 2026

* LE PRIX D'ACHAT DES OBLIGATIONS SERA DÉTERMINÉ AU MOMENT DE LA FIXATION DU PRIX, PAR RÉFÉRENCE À UN ÉCART D'ACHAT FIXE PAR RAPPORT AU TAUX MID-SWAP INTERPOLÉ

* LES RÉSULTATS DE L'OFFRE DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS LE 17 NOVEMBRE 2026 ET LE RÈGLEMENT DE L'OFFRE DEVRAIT AVOIR LIEU LE 19 NOVEMBRE 2026

Texte original nGNE7LJFjY

Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SOLVAY
24,4600 EUR Euronext Bruxelles +0,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secteur mondial du lithium lorgne sur les salines argentines alors qu’une nouvelle technologie clé s’apprête à faire ses premiers essais
    Eramet dévoile ses objectifs 2027 dans le contexte de l’augmentation de capital
    information fournie par Reuters 09.11.2026 09:59 

    par Etienne Breban et Gus Trompiz Eramet a ‌annoncé lundi prévoir des objectifs de volumes en hausse en 2027 par rapport à 2026 et ​des capex compris entre 280 et 320 millions d'euros sur le prochain exercice, le groupe minier français dévoilant sa feuille de route ... Lire la suite

  • Logo du Crédit Agricole devant une agence bancaire à Réze
    Crédit Agricole veut fusionner Banco BPM et Crédit Agricole Italia
    information fournie par Reuters 09.11.2026 09:59 

    par ELENA SMIRNOVA et Mathieu Rosemain Crédit Agricole a ‌annoncé lundi avoir proposé à Banco BPM l'engagement de discussions en vue d'un rapprochement avec sa filiale transalpine ​Crédit Agricole Italia, une opération qui pourrait donner naissance au troisième ... Lire la suite

  • Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam
    L'Europe ouvre dans le vert, l'action Nvidia souffre à Francfort
    information fournie par Reuters 09.11.2026 09:59 

    Les principales Bourses européennes avancent lundi en début ‌de séance, profitant d'une accalmie dans le secteur technologique, tandis que les investisseurs attendent la publication d'une série de ​données économiques de premier plan au cours de la semaine À Paris, ... Lire la suite

  • valneva laboratoire équipe (Crédit: / Groupe Valneva)
    Des résultats concluants de phase 2 pour Valneva dans la Shigellose
    information fournie par Zonebourse 09.11.2026 09:47 

    La société de vaccins se distingue à la Bourse de Paris ( 5,96%, à 2,651 euros) après avoir publié des données cliniques positives issues de deux essais de phase 2 évaluant Shigella4V2 (S4V2), présenté comme le candidat vaccin bioconjugué tétravalent le plus avancé ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0516 +21,70%
Pétrole Brent
96,6 -2,74%
CAC 40
8 165,15 +0,32%
2CRSI
15,93 +0,31%
SOITEC
94,32 -0,02%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank