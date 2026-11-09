Solvay lance une offre de rachat sur jusqu'à €375 mlns de ses obligations à échéance 2028

Solvay SA SOLB.BR :
* LANCE UNE OFFRE DE RACHAT PORTANT SUR UN MONTANT MAXIMAL DE EUR 375 MILLIONS DE SES OBLIGATIONS ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN 2028
* ANNONCE UN PROJET DE NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE
* INVITE LES DÉTENTEURS DE SES OBLIGATIONS À TAUX FIXE DE 3,875%, D'UN MONTANT DE EUR 750 MLNS ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 3 AVRIL 2028 À LES CÉDER CONTRE PAIEMENT EN ESPÈCES, À CONCURRENCE D'UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE EUR 375 MLNS
* A L'INTENTION D'ÉMETTRE EUR 500 MLNS DE NOUVELLES OBLIGATIONS SENIOR NON GARANTIES À TAUX FIXE LIBELLÉES EN EUROS D'UNE DURÉE PRÉVUE DE SEPT ANS
* L'OFFRE ET L'ÉMISSION PRÉVUE DE NOUVELLES OBLIGATIONS ONT POUR OBJECTIF DE GÉRER DE MANIÈRE PROACTIVE LA STRUCTURE DU CAPITAL ET LE PROFIL D'ENDETTEMENT
* L'OFFRE EST ADRESSÉE AUX DÉTENTEURS ÉLIGIBLES D'OBLIGATIONS JUSQU'À 17H00 CET LE 16 NOVEMBRE 2026
* LE PRIX D'ACHAT DES OBLIGATIONS SERA DÉTERMINÉ AU MOMENT DE LA FIXATION DU PRIX, PAR RÉFÉRENCE À UN ÉCART D'ACHAT FIXE PAR RAPPORT AU TAUX MID-SWAP INTERPOLÉ
* LES RÉSULTATS DE L'OFFRE DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS LE 17 NOVEMBRE 2026 ET LE RÈGLEMENT DE L'OFFRE DEVRAIT AVOIR LIEU LE 19 NOVEMBRE 2026
Texte original nGNE7LJFjY
Pour plus de détails, cliquez sur SOLB.BR
(Rédaction de Gdansk)
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