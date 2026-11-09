Solvay lance une offre de rachat obligataire de 375 millions d'euros et prépare une émission à 7 ans

Le groupe chimique belge a annoncé le lancement d'une opération de refinancement destinée à gérer proactivement la structure de son capital et le profil de son endettement. L'opération repose sur une offre de rachat partiel d'obligations existantes couplée au projet d'émission d'une nouvelle souche de dette.

Solvay invite les porteurs de ses obligations senior à taux fixe de 3,875%, d'un encours total initial de 750 millions d'euros et venant à échéance le 3 avril 2028, à lui apporter leurs titres contre paiement en espèces. Le montant nominal maximal visé par cette offre de rachat s'élève à 375 millions d'euros.

Le prix de rachat sera calculé au moment de la fixation des conditions financières sur la base d'un écart fixe appliqué au taux mid-swap interpolé.

Nouvelle émission obligataire de 500 millions d'euros

En parallèle, l'entreprise prévoit de placer, sous réserve des conditions de marché, une nouvelle émission de 500 millions d'euros d'obligations senior non garanties à taux fixe, d'une maturité prévue de sept ans.

La réalisation de l'offre de rachat est formellement conditionnée au succès de cette nouvelle émission obligataire. Les investisseurs éligibles apportant valablement leurs titres existants pourront en outre bénéficier, à la discrétion de l'émetteur, d'une allocation prioritaire sur la nouvelle souche à 7 ans.