Solvay: lance un programme d'éducation aux sciences information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 13:03

(CercleFinance.com) - Solvay et le CERN, le laboratoire européen de physique des particules, ont annoncé aujourd'hui le lancement du programme éducatif CERN-Solvay.



Ce partenariat de trois ans a pour but d'inciter les jeunes du monde entier à s'intéresser aux sujets et aux carrières dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.



Il fera partie du portefeuille éducatif de Science Gateway, le nouveau projet phare du CERN pour l'enseignement et la vulgarisation scientifiques, qui doit ouvrir à l'été 2023.



Les élèves auront également l'occasion d'explorer des sujets scientifiques liés à la recherche du CERN et de travailler sur un projet de recherche dans l'un des principaux centres de recherche scientifique au monde, situé à Genève, en Suisse.



'C'est en encourageant l'enthousiasme des étudiants pour la science et la technologie aujourd'hui que nous pouvons créer les grands chercheurs de demain', a déclaré Ilham Kadri, directrice de Solvay.