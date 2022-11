Solvay lance avec Orbia son projet d'usine géante aux Etats-Unis

(AOF) - Solvay s'associe au géant pétrochimique mexicain Orbia pour construire aux États-Unis le plus grand site de production de PVDF (polymère fluoré thermoplastique) d'Amérique du Nord. Il s'agit d'un composant crucial utilisé comme liant et revêtement dans les batteries lithium-ion pour automobiles. L'investissement total, évalué à 850 millions de dollars, devrait être financé en partie par une subvention de 178 millions accordée par le Département américain de l'énergie à Solvay pour construire une installation à Augusta, en Géorgie.

Solvay et Orbia entendent utiliser deux sites de production, l'un pour les matières premières et l'autre pour le produit fini, situés dans le sud-est des États-Unis. Les deux usines devraient être pleinement opérationnelles d'ici 2026.

Le démarrage de la coentreprise est subordonné à la finalisation et à la conclusion d'accords définitifs et l'obtention des approbations réglementaires.

Ilham Kadri, PDG de Solvay s'est justifié sur ce nouveau partenariat précisant que "cette décision prise fait suite à l'investissement du groupe annoncé à Tavaux, en France. Ces investissements prolongent son ambition de faire passer les ventes mondiales sur le marché automobile de 800 millions d'euros en 2021 à plus de 3 milliards d'euros d'ici 2030. "

Une seconde partie d'année à risques

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

