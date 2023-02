Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Solvay: la croissance devrait s'accélérer dans la soude information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 10:15

(CercleFinance.com) - Solvay a déclaré mardi s'attendre à que son activité de soude et de bicarbonate de sodium accélère sa croissance suite à la scission du groupe, prévue au mois de décembre.



Le chimiste belge estime que son activité 'Soda Ash & Derivatives' devrait générer une croissance organique de son Ebitda d'environ 10% par an au cours des cinq prochaines années, tout en maintenant un taux de conversion en cash supérieur à 70%.



Dans un communiqué, Solvay met en évidence l'historique 'solide' de sa filiale en matière de compétitivité des coûts, de génération de cash, de résilience des marges et de croissance à travers les cycles économiques.



Il évoque aussi sa 'taille critique' de la division, qui approvisionne les industries du verre plat et du verre d'emballage mais également les secteurs des détergents, de l'agroalimentaire et de l'alimentation.



L'activité 'Soda Ash & Derivatives' est appelée à faire partie de la future entité EssentialCo, la société qui regroupera ses métiers dans la chimie dite 'essentielle'.



Solvay, qui organise régulièrement des webinaires afin d'informer la communauté financière sur l'évolution de sa feuille de route, a prévu de tenir cet après-midi une réunion consacrée à ses activités dans les matériaux pour l'aéronautique et la défense.