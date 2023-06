Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: la branche de spécialités baptisée 'Syensqo' information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé vendredi avoir nommé sa filiale de chimie de spécialité 'Syensqo' dans le cadre du projet de scission de l'entreprise.



La branche qui regroupera, en parallèle, les activités plus traditionnelles dans les produits chimiques essentiels conservera pour sa part le nom historique de 'Solvay'.



Cette annonce intervient alors que groupe belge a dévoilé ce matin les structures capitalistiques cibles et les politiques financières de ses deux entités, qui sont appelées à prendre leur indépendance et à être cotées en Bourse suite à la scission.



Là où Syensqo aspire à une croissance 'supérieure' à celle du marché, à des marges inégalées dans le secteur et à des rendements attrayants, Solvay devrait, de son côté, de s'efforcer de maximiser sa génération de cash en renforçant son leadership en matière de gestion des coûts.



Les nouveaux noms seront effectifs à l'issue du processus de séparation, qui devrait s'achever d'ici au mois de décembre, précise le groupe dans un communiqué.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -2.70% SOLVAY Euronext Bruxelles -2.56%