Solvay: l'empreinte carbone des voyages va être limitée

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé jeudi le déploiement d'une initiative visant à encourager ses salariés à limiter davantage l'empreinte carbone liée à leurs déplacements professionnels.



Cette mesure intervient alors que le groupe chimique dit avoir réduit son empreinte carbone de près de 70% depuis 2019, non seulement en raison des effets de la pandémie mais aussi grâce à l'implantation d'une nouvelle façon de travailler.



Solvay dit désormais privilégier un nombre restreint de réunions en présentiel, limiter le nombre de voyages à l'international, interdire les déplacements de moins d'une journée et préférer le train aux dépends de l'avion.



L'initiative, baptisée 'Internal Travel Carbon Contribution', doit également permettre de lever des fonds pour financer des projets de développement durable et de sensibiliser sur les questions liées au voyage responsable.





