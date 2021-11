Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : investit dans Sepion, spécialiste des batteries information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Solvay annonce que Solvay Ventures, son fonds de capital-risque, a investi dans Sepion, une start-up californienne spécialisée dans le développement de batteries à anodes Lithium-métal et à électrolytes liquides. Le tour de table de 16 millions de dollars a été mené par Fine Structure Ventures et rassemble d'autres investisseurs. Sepion souhaite en effet lever des fonds pour accélérer la commercialisation de batteries lithium-métal, une solution très prisée sur le marché des véhicules électriques. ' En investissant dans la technologie de Sepion, nous progressons dans notre cheminement pour permettre des batteries plus sûres, plus performantes et plus durables', assure Mike Finelli, président des initiatives de croissance chez Solvay.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -1.41% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.23%