Solvay: investit dans la start-up suisse 9T Labs

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mardi qu'il allait investir dans 9T Labs, une start-up suisse spécialisée dans l'impression 3D de composites thermoplastiques.



Basé à Zurich, 9T Labs est à l'origine d'une technologie automatisant la fabrication de composites par fabrication additive, grâce à des algorithmes logiciels avancés.



Solvay, qui précise avoir réalisé son investissement par le biais de son fonds de capital-risque Solvay Ventures, explique que le savoir-faire de l'entreprise helvétique va lui permettre de renforcer ses activités de production de thermoplastiques hautes performances.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.





