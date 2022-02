Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: investissement dans une jeune pousse chinoise information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - Solvay Ventures fait part d'un investissement dans Chengyang Tech, startup chinoise qui a développé un générateur modulaire qui produit du peroxyde d'hydrogène (H2O2) directement sur le site du client basé sur une technologie électrochimique brevetée.



Ce processus électrochimique ne consomme que de l'air, de l'eau et de l'électricité, tout en ne produisant aucun déchet. Il permet de produire et d'utiliser du H2O2 écologique dans des zones où le transport est difficile ou trop coûteux.



'Les solutions de Chengyang créent efficacement de nouveaux processus économes en énergie pour convertir l'air et l'eau en produits chimiques à l'aide d'énergie électrique, ce qui accélère l'évolution du groupe vers la neutralité carbone', souligne le groupe belge.





