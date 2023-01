Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: investissement dans la silice hautement dispersible information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 09:38









(CercleFinance.com) - Solvay annonce investir sur son site de Livourne (Italie) pour lancer sa première unité de production de silice hautement dispersible (SHD) bio-circulaire, fabriquée à partir de silicate de sodium biosourcé dérivé de cendre de balles de riz.



Couplé à l'intégration d'énergies renouvelables dans l'usine, ce nouveau procédé doit faire de Livourne le site à plus faible empreinte CO2 pour la production de silice en Europe. Le démarrage de la production est prévu pour la fin de l'année 2024.



Solvay prévoit également de construire une nouvelle usine en Amérique du Nord au cours des prochaines années pour accroître sa capacité de silice hautement dispersible, ce qui augmentera fortement la présence du groupe belge dans la région.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -0.05% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.10%