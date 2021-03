Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : intégration dans le CAC 40 ESG Cercle Finance • 25/03/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Solvay annonce son intégration dans le nouvel indice CAC 40 ESG, lancé par Euronext, rassemblant les 40 sociétés cotées à la Bourse de Paris affichant les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. Cet indice est une première déclinaison ESG d'un indice national ; sa création répond à une demande croissante d'outils dédiés à la finance durable, de la part des investisseurs et du marché. Sa composition sera revue tous les trimestres. 'Avec notre feuille de route Solvay One Planet, nous avons pour ambition d'accroître la création de valeur durable sur le long terme, pour toutes les parties prenantes', commente Pascal Chalvon Demersay, chief sustainability officer de Solvay.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +0.24% SOLVAY Euronext Bruxelles -1.13%