Solvay : gagne un procès en contrefaçon en Allemagne

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir remporter une nouvelle action en justice pour violation de brevet en Allemagne à l'encontre de Neo Chemicals & Oxides. Dans un jugement rendu le 3 septembre 2020, le tribunal régional de Düsseldorf a conclu que la commercialisation par Neo de certains oxydes mixtes à base de cérium/zirconium enfreignait le brevet EP 1527018 de Solvay. ' La Cour a ordonné à Neo de mettre fin à l'infraction, ce qui signifie que Neo ne doit plus commercialiser ses produits couverts par le brevet Solvay en Allemagne. Neo a également reçu l'ordre de rappeler les produits contrefaits qui seraient encore en la possession de ses clients ' indique le groupe.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -1.00% SOLVAY Euronext Bruxelles +2.26%