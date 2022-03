Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: extension d'une capacité de production de guar information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 10:02









(CercleFinance.com) - Solvay annonce étendre sa capacité de production de guar dans l'usine de Melle (France) pour répondre à la demande croissante du marché des soins de beauté, une extension de capacité qui devrait se concrétiser au cours du deuxième trimestre 2022.



Le chimiste belge pourra ainsi continuer à soutenir pleinement ses clients du secteur des soins d'hygiène et de beauté, en leur offrant un meilleur service et une plus grande flexibilité dans un contexte de graves perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.



La gamme Jaguar de Solvay comprend des polymères naturellement dérivés de fèves de guar, qui offrent aux formulateurs de soins de beauté un large éventail de performances de conditionnement et de texturation.





