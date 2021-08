Solvay et Shinkong créent une coentreprise pour répondre à la demande de semi-conducteurs en plein essor à Taïwan

La nouvelle coentreprise de peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l'électronique s'appuiera sur l'expertise de Solvay en Asie, en Europe et aux États-Unis.

Bruxelles, le 25 août 2021 - 7h00 CEST

Solvay et Shinkong Synthetic Fibers Corporation annoncent la création d'une nouvelle coentreprise, Shinsol Advanced Chemicals, pour le développement, la production et la commercialisation de peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l'électronique.

La coentreprise devrait commencer ses activités au premier trimestre 2023 et sera située près du Southern Taiwan Science Park, à proximité de Tainan. La société vise à servir l'industrie des semi-conducteurs en plein essor à Taïwan grâce à la production de cet agent chimique indispensable à la production de circuits électroniques intégrés. Elle disposera d'une capacité de production initiale de 30 000 tonnes de peroxydes par an - qui pourra être augmentée ultérieurement, en fonction de la demande du marché.

"Nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle collaboration entre Shinkong et Solvay", a déclaré Eric Wu, président de Shinkong Synthetic Fibers Corporation. "Cette coentreprise produira du peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l'électronique répondant aux exigences de normes de qualité internationales les plus strictes tout en respectant rigoureusement les principes de durabilité en minimisant son empreinte sur l'environnement."

"La croissance rapide de la demande dans l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan nous permet d'y apporter notre technologie de pointe pour la production de peroxyde d'hydrogène de la plus haute qualité électronique, en nous appuyant sur l'expérience de plusieurs usines Solvay déjà en activité en Asie, en Europe et aux États-Unis", a déclaré Rodrigo Elizondo, président de Technology Solutions chez Solvay.

Solvay et Shinkong entendent finaliser la transaction au second semestre 2021, dans l'attente des approbations réglementaires à Taïwan et dans d'autres pays.





Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

À propos de Shinkong Synthetic Fibers Corporation

Shinkong Synthetics Fibers Corporation (SSFC) est un fabricant mondial de premier plan de matériaux polymères en PET et une entreprise centrale du groupe Shin Kong, l'un des plus grands groupes commerciaux de Taïwan.

