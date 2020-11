Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : ériger le travail mobile comme nouvelle norme Cercle Finance • 03/11/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Solvay adopte une nouvelle politique globale afin d'instaurer le travail mobile comme la norme auniveau du groupe. Cette annonce intervient alors qu'environ 40 % des employés de Solvay dans lemonde sont passés au travail à distance depuis le mois de mars en raison de la pandémie. Dans le cadre de cette nouvelle politique, les bureaux des sites de Solvay ont ainsi été entièrementrepensés pour permettre aux équipes et aux collègues de se connecter et de co-créer en intégrant différentes méthodes de travail, de manière plus flexible. Les horaires souples et le faible taux d'occupation des bureaux devraient d'ailleurs amener le groupe à repenser l'utilisation et la conception des espaces de travail. En outre,l'instauration de cette flexibilité permettra à l'entreprise d'acquérir de nouveaux talents où qu'ilssoient.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +4.88% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.82%