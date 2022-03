Solvay envisage une scission

(AOF) - Solvay envisage la possibilité de se séparer en deux entités indépendantes cotées en bourse. Une première entité "EssentialCo" comprendrait des activités mono-technologiques telles que Soda Ash, Peroxides, Silica et Coatis, qui sont actuellement regroupées dans le segment Chemicals, ainsi que l'activité Special Chem. Ensemble, ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 4,1 milliards d'euros en 2021.

La deuxième entité "SpecialtyCo" comprendrait des activités actuellement regroupées dans le segment Materials, incluant notamment les polymères à forte croissance et à marge élevée de Specialty Polymers, l'activité très performante de Composite Materials, ainsi que la plupart des activités du segment Solutions, dont Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance ainsi que Oil & Gas. Ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 6,0 milliards d'euros en 2021.

Une fois achevée, la séparation donnerait naissance à deux leaders dans leurs secteurs respectifs, qui bénéficieraient de la flexibilité stratégique et financière nécessaire pour développer leurs propres modèles d'affaires, leurs marchés et leurs priorités vis-à-vis de leurs parties prenantes, a assuré Solvay.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.