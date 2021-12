Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : en retrait avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - Solvay perd plus de 1% à Bruxelles, UBS ayant dégradé sa recommandation sur l'action du groupe de chimie belge de 'neutre' à 'vente' et ramené son objectif de cours 107 à 93 euros, pointant notamment un manque de pouvoir de tarification. Dans le résumé de sa note de recherche, le broker note que le titre se traite avec une prime par rapport à ses pairs malgré l'absence de croissance de l'EBITDA au cours des deux dernières années et il prévoit une baisse de 4% en 2022.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -2.07% SOLVAY Euronext Bruxelles -1.49%