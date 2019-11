Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay : EBITDA sous-jacent stable sur neuf mois Cercle Finance • 07/11/2019 à 07:45









(CercleFinance.com) - Solvay publie un RPA sous-jacent des activités poursuivies de 6,68 euros sur les neuf premiers mois de l'année, en baisse de 2,7%, et un EBITDA sous-jacent de 1.796 millions d'euros, stable (-0,2%) en données publiées et en recul organique de 2,6%. La gestion du fonds de roulement a permis au chimiste belge de générer un free cash flow aux actionnaires Solvay des activités poursuivies de 345 millions d'euros sur la période, soit une amélioration de 217 millions. Pour 2019, Solvay prévoit une croissance organique de l'EBITDA entre -2% et -3% et à un cash-flow pour les actionnaires de Solvay provenant des activités poursuivies d'environ 490 millions d'euros, en ligne avec les précédentes prévisions.

Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -3.38% SOLVAY Euronext Bruxelles -3.30%