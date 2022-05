Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Solvay: EBITDA sous-jacent record au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Solvay publie au titre du premier trimestre 2022 un bénéfice net sous-jacent en hausse de 54% à 369 millions d'euros et un EBITDA sous-jacent record de 712 millions, en croissance organique de 20%, et ce malgré l'inflation des coûts.



Le chiffre d'affaires net a aussi atteint un nouveau record à plus de trois milliards, en hausse organique de 26,1%, avec une croissance à deux chiffres dans toutes les activités et régions, et grâce à la hausse des prix (+20%) comme des volumes (+6%).



Pour l'ensemble de 2022, le chimiste belge déclare viser désormais un EBITDA sous-jacent en hausse 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' et un free cash-flow des activités poursuivies qui devrait dépasser 650 millions d'euros.