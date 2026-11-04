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Solvay-Ebitda en-deçà des attentes au T3 avec le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 07:55

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(Actualisé avec citation DG §3, contexte et détails §§4-6)

par Rihab Latrache

Solvay SOLB.BR a fait état mercredi d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes et en nette baisse pour le troisième trimestre, le groupe chimique belge citant notamment l’impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur les opérations de Solvay et la faiblesse du marché du carbonate de soude.

L'Ebitda sous-jacent est ressorti à 173 millions d'euros pour la période je juillet à septembre, en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 186 millions d'euros dans un consensus établi par Solvay. Sur un an, il baisse de 26,6% en organique, pénalisé entre autres par un impact négatif d’environ 25 millions d'euros lié au conflit au Moyen-Orient, selon un communiqué.

"Le conflit au Moyen-Orient a un impact significatif sur les opérations de Solvay, l’arrêt temporaire de notre usine Peroxides à Jubail affectant sensiblement la performance à court terme de l’entreprise, comme le reflètent nos perspectives actualisées", a déclaré le "CEO" Philippe Kehren, cité dans un communiqué de l'entreprise.

Solvay a également enregistré un chiffre d'affaires net de 1,03 milliard d'euros au troisième trimestre, en ligne avec les attentes et en baisse organique de 3,3% sur un an.

La société a par ailleurs annoncé la signature d'un accord à long terme avec Viridis VMM.AX pour l'approvisionnement de matières premières de terres rares à partir de 2028.

Solvay a aussi déclarer prévoir de verser un acompte sur dividende brut de 0,97 euros par action, comme l'année dernière, le 20 janvier 2027.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2026, telles que révisées le 19 octobre.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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